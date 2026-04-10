Checo Pérez confía en que Cadillac mejorará su desempeño en el GP de Miami

El jalisciense Sergio "Checo" Pérez mantiene la confianza en que Cadillac logrará avances decisivos de cara al Gran Premio de Miami, programado para mayo, tras una apertura de temporada sin puntos tanto para él como para su compañero Valtteri Bottas.
Según el piloto, la escudería estadounidense ha tomado en cuenta sus observaciones desde la primera carrera, lo que ha generado un ambiente positivo y una mayor motivación dentro del equipo. "Hemos ido progresando en cada gran premio. Este es el primer gran premio en el que prácticamente todo ha transcurrido sin problemas. Espero de verdad que podamos dar ese paso adelante y meternos en la lucha con el pelotón medio", declaró Pérez.
El objetivo principal para Miami es reducir la brecha de tiempo con rivales como Alpine y Williams, estimando que se necesita recortar aproximadamente un segundo para estar en la contienda por puntos. "Está claro que necesitamos un segundo más ahora. Realmente espero que estemos aportando una gran mejora para Miami, que será la mayor prueba para el equipo", afirmó el mexicano.
La reciente implementación de la regla Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) brinda a equipos con menor experiencia en desarrollo de motores, como Cadillac, mayores recursos presupuestarios, más tiempo de pruebas y la posibilidad de colaborar con fabricantes más experimentados. Estas ventajas buscan equilibrar la competitividad y permitir que los debutantes cierren la brecha con los equipos consolidados.
Con un calendario atípico de 22 carreras en 2026, tras la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí, Cadillac cuenta con un receso adicional para trabajar en el monoplaza. Pérez, quien dejó Red Bull para unirse a la escudería estadounidense, ve en este periodo una oportunidad para consolidar un proyecto competitivo a mediano plazo y, sobre todo, sumar puntos lo antes posible.