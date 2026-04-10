Checo Pérez confía en que Cadillac mejorará su desempeño en el GP de Miami

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El piloto mexicano asegura que el equipo ha escuchado sus sugerencias y que, con la nueva normativa ADUO, esperan recortar al menos un segundo para competir con el pelotón medio en Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 10:32 AM.
En Deportes y editada el 10/04/2026 08:58 AM.