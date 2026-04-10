Isaac del Toro abandona Itzulia 2026 por lesión muscular y apunta a volver fuerte tras caída

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El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una rotura muscular en la Vuelta al País Vasco 2026 y, a través de un mensaje en Instagram, mostró una actitud positiva mientras inicia su proceso de recuperación, que podría durar entre tres y seis semanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 10/04/2026 09:16 AM.