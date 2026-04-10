Isaac del Toro abandona Itzulia 2026 por lesión muscular y apunta a volver fuerte tras caída

Isaac del Toro, una de las revelaciones del ciclismo mexicano en 2026, se vio obligado a abandonar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco (Itzulia) tras una caída que le provocó una rotura muscular en el muslo derecho y múltiples abrasiones. El accidente ocurrió a 81 kilómetros de la meta, cuando el pedalista quedó atrapado entre varios corredores.
El diagnóstico médico confirmó la lesión muscular, lo que implica un periodo de reposo y rehabilitación estimado entre tres y seis semanas, dependiendo de la evolución del ciclista y la respuesta al tratamiento fisioterapéutico.
Lejos de lamentarse, Del Toro utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de resiliencia: “Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas. Trataré de volver muy pronto y muy fuerte”. Este comunicado subraya su mentalidad enfocada en la recuperación y su agradecimiento por el apoyo recibido.
El equipo técnico del ciclista ha diseñado un plan que incluye reposo absoluto, sesiones de fisioterapia y revisiones médicas periódicas. Asimismo, se evaluará la posibilidad de que Del Toro retome el calendario internacional en próximas pruebas, como las clásicas de Ardenas o el Tour de Francia 2026, siempre que su condición lo permita.
En conclusión, la lesión representa un reto físico y mental para el joven mexicano, pero también una oportunidad para demostrar su temple ante la adversidad. Con una actitud positiva y un proceso de rehabilitación bien estructurado, Isaac del Toro aspira a regresar a las competencias “muy pronto y muy fuerte”.