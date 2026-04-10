Joana Jiménez y Fernanda Arellano conquistan la segunda medalla de oro

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El dueto formado por Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtuvo el oro en la prueba de dúo femenino con 267.8408 puntos, marcando la segunda medalla de oro para México en el Campeonato Panamericano de Natación Artística y consolidando el ascenso del proyecto nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 10/04/2026 09:30 AM.