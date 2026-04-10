Joana Jiménez y Fernanda Arellano conquistan la segunda medalla de oro

México arrancó con firmeza el Campeonato Panamericano de Natación Artística, acumulando ya cuatro oros, una plata y un bronce. El punto álgido de la jornada se dio cuando el dúo femenino integrado por Joana Jiménez y Fernanda Arellano alcanzó la cima del podio con 267.8408 puntos, asegurando la segunda medalla de oro para la delegación.
El logro adquiere mayor relevancia al conocerse que Arellano compitió con una lesión en el cuello, arrastrada desde los entrenamientos. A pesar de no estar al 100 %, la sincronía con Jiménez fue impecable, lo que se reflejó en la puntuación que las catapultó al primer lugar. "La verdad me sentí muy bien, pero creo que hicimos un gran trabajo. Llevamos muy poco tiempo trabajando juntas y le echamos muchas ganas; dimos todo de nosotras y se notó en el agua", declaró Arellano al Comité Olímpico Mexicano tras la prueba.
En la misma competencia, las compatriotas Camila Argumedo y Daniela Ávila se alzaron con el bronce, completando una jornada histórica para el equipo nacional.
El dueto mixto, conformado por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón, se consagró con oro al ritmo de "Pretty Woman", sumando 213.4833 puntos. En la categoría junior, México dominó el dueto técnico femenino con un histórico 1‑2: Jacqueline Meléndez y Lucía Saucedo se coronaron campeonas con 258.9308 puntos, mientras Joanna Miranda y Ana Ávila obtuvieron la plata (243.7867 puntos). Asimismo, el dúo técnico mixto junior, Abner Monster y Anna Sofía López, se llevó el oro con 177.9884 puntos.
Estos resultados no son casuales; reflejan el crecimiento sostenido de la natación artística mexicana, impulsado desde su regreso a los Juegos Olímpicos de París 2024, su primera participación en 28 años. El Panamericano de Natación Artística también funciona como clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y como paso previo al Campeonato Mundial de Budapest 2026.
Con cuatro oros, una plata y un bronce, la delegación mexicana consolida su posición como potencia emergente en la disciplina, y el desempeño de Jiménez y Arellano abre la puerta a nuevos retos internacionales.