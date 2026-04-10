Katia Itzel García y Sandra Ramírez harán historia como árbitras mexicanas en el Mundial 2026

La FIFA anunció el 9 de abril de 2026 la lista definitiva de árbitros que integrarán el cuerpo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De los 52 árbitros centrales y 88 asistentes seleccionados, México contará con dos mujeres que marcarán un hito: Katia Itzel García Mendoza, árbitra central, y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, asistente.
Katia Itzel García Mendoza, nacida el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, será la primera mexicana en ejercer como árbitra central en un mundial varonil. Inició su carrera arbitral en 2015 en la Liga TDP, debutó profesionalmente en 2016 y obtuvo su Gafete FIFA en 2019. En marzo de 2024 se convirtió en la segunda mujer en arbitrar un partido de la Liga MX masculina, al dirigir el encuentro entre Pachuca y Querétaro.
Su trayectoria internacional incluye el Campeonato CONCACAF Sub‑17 (2020), Sub‑20 (2020‑2021), la Women’s World Cup Sub‑17 (2022), el Campeonato CONCACAF Sub‑20 (2023) y la Women’s World Cup 2023. Estos antecedentes la posicionan como una de las árbitras más experimentadas y preparadas para el escenario mundial.
Por su parte, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, con más de 15 años de experiencia, será la asistente mexicana en el torneo. Practicó atletismo y fútbol a nivel universitario en Jalisco antes de dedicarse al arbitraje. Desde 2010 ejerce profesionalmente y, en 2019, debutó en la Liga de Expansión MX. Su currículo internacional incluye la Copa Mundial Femenina Sub‑20 Costa Rica 2022 y la obtención del Gafete FIFA en 2019.
El proceso de selección de la FIFA se basó en la trayectoria en ligas profesionales, la posesión de un Gafete FIFA vigente, el desempeño en partidos de alta presión y la familiaridad con la tecnología VAR. La convocatoria, bajo la dirección de Pierluigi Collina, busca fortalecer la presencia femenina en el arbitraje de competencias globales y promover la equidad de género en el fútbol.
Además de García y Ramírez, México tendrá representación en otras áreas del arbitraje mundial: los árbitros centrales César Arturo Ramos Palazuelos y sus asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola, así como los asistentes de video Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.
La designación de estas árbitras no solo refleja la evolución del arbitraje mexicano, sino que también constituye un paso histórico hacia la igualdad de oportunidades en el deporte más popular del país.