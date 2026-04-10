Katia Itzel García y Sandra Ramírez harán historia como árbitras mexicanas en el Mundial 2026

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La FIFA confirmó la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo 2026 y, entre los 52 árbitros centrales y 88 asistentes, destacan Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, quienes serán las primeras mujeres mexicanas en dirigir partidos en un mundial varonil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 10/04/2026 12:24 PM.