Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre para 2026‑27

El FC Barcelona confirmó que su delantero estrella, Robert Lewandowski, terminará su contrato al finalizar la presente temporada, lo que le convertirá en agente libre a partir del verano de 2026. Según informó La Gazzetta dello Sport, el jugador polaco ha expresado su firme intención de incorporarse al AC Milan, club al que describió como su primera opción para la próxima campaña.
El delantero de 37 años, que ha anotado 12 goles en la liga española esta temporada, llegaría al conjunto rossonero sin coste de traspaso, lo que representa una oportunidad de mercado atractiva para un Milan que atraviesa una escasa producción ofensiva. Actualmente, los máximos goleadores del club son Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8), ambos en una sequía de anotaciones que preocupa a la dirigencia milanista.
El interés no se limita al Milan. La Juventus de Turín también sigue de cerca la situación del polaco y ha manifestado su disposición a negociar, aunque la prioridad del jugador parece estar en jugar en el histórico San Siro.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha respondido a los rumores con cautela: “Este no es el momento para hablar de fichajes. Tenemos un objetivo claro y todos los jugadores deben concentrarse en dar lo mejor de sí”.
El Milan, que recientemente ha apostado por la experiencia al fichar a Luka Modrić, quien ya ha disputado 30 partidos en la Serie A, podría ver en Lewandowski el referente ofensivo que necesita para revertir su crisis de efectividad.
Si bien el salario del delantero es elevado, la ausencia de una cuota de transferencia y la garantía de goles inmediatos hacen que la propuesta sea viable para el club italiano, siempre y cuando se logre un acuerdo contractual que satisfaga a ambas partes.