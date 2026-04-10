Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre para 2026‑27

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El delantero polaco del FC Barcelona, de 37 años, ha manifestado su deseo de jugar en el San Siro una vez concluya su contrato con el club catalán, despertando el interés del Milan y también de la Juventus.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 11:18 AM.
En Deportes y editada el 10/04/2026 11:53 AM.