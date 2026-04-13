Alejandra Ortega se adjudica la plata en el Mundial de Marcha 2026

Alejandra Ortega Solís, la marchista mexicana de 31 años, obtuvo la medalla de plata en la prueba de medio maratón femenino del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, celebrado en la capital brasileña. Con un cronómetro de 1 hora, 35 minutos y 21 segundos, la atleta se ubicó a escasos segundos del oro, que se lo llevó la peruana Kimberly García (1:35:00), y por delante de la española Aldara Meilán (1:35:38).
El resultado adquiere mayor relevancia al ser la prueba de 21 km la que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que convierte a Ortega en una de las principales contendientes para representar a México en la nueva disciplina olímpica.
Desde el arranque, las tres líderes rompieron el pelotón principal y mantuvieron un ritmo vertiginoso. Ortega mostró dominio táctico y resistencia, liderando gran parte del recorrido y asegurando su posición en el podio con un tiempo que constituye su mejor marca personal hasta la fecha.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) celebró el logro a través de sus redes sociales, resaltando que el desempeño de Ortega refleja su madurez competitiva a nivel internacional y la posiciona como un activo clave en la preparación para Los Ángeles 2028.
Ortega, nacida el 8 de julio de 1994 en la Ciudad de México, ha construido una trayectoria destacada: plata en la Copa del Mundo de Marcha 2012 en Saransk, participación en Río 2016, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, bronce en los Panamericanos de Santiago 2023 y una participación en París 2024 donde quedó 24ª con 1:31:58.
Con este nuevo podio mundial, la marchista refuerza su posición entre la élite global y envía un mensaje claro a sus rivales: México cuenta con el talento y la preparación necesarios para competir por los máximos honores en la próxima edición olímpica.