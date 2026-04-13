Alejandra Ortega se adjudica la plata en el Mundial de Marcha 2026

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La marchista mexicana Alejandra Ortega ganó la medalla de plata en la prueba de medio maratón femenino del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Brasilia, con un tiempo de 1:35:21, consolidándose como una de las principales esperanzas olímpicas para Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:17 AM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 09:57 AM.