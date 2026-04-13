Atlético de Madrid vs Barcelona: Cuándo y dónde ver en vivo el partido de vuelta

El partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona se jugará el martes 14 de abril de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
El encuentro será transmitido exclusivamente por HBO Max, por lo que se requiere una suscripción activa para seguir la transmisión en vivo.
En el plano deportivo, el Atlético de Madrid llega con ventaja de 2-0 en el marcador global, luego de un sólido desempeño en el partido de ida. En ese encuentro, Pau Cubarsí fue expulsado, mientras que Julián Álvarez y Alexander Sorloth marcaron los goles del conjunto madrileño.
El Barcelona afronta este segundo partido con la necesidad de remontar el marcador si quiere avanzar a las semifinales. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al equipo que resulte vencedor entre Sporting de Lisboa y Arsenal.
El resultado definirá a uno de los semifinalistas del torneo y marcará el rumbo de ambos equipos en la actual edición de la Champions League, cuya final está programada en Budapest, Hungría.