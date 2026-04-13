Atlético de Madrid vs Barcelona: Cuándo y dónde ver en vivo el partido de vuelta

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El duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona se jugará el martes 14 de abril a las 13:00 h (tiempo del centro de México). La transmisión será exclusiva por HBO Max, por lo que los aficionados deberán contar con una suscripción para seguir la eliminatoria en vivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 11:07 AM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 11:19 AM.