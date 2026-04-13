Canelo Álvarez recibe advertencia antes de su regreso el 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

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Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring el 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, pero el promotor de Christian Mbilli ha asegurado que no le entregarán el título del CMB sin luchar. El mexicano, que perdió sus cinturones ante Terence Crawford y se operó del codo, retoma los entrenamientos bajo un nuevo acuerdo de cuatro combates internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 01:55 PM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 03:17 PM.