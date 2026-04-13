Canelo Álvarez recibe advertencia antes de su regreso el 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Saúl "Canelo" Álvarez tiene confirmada su fecha de regreso al boxeo: el 12 de septiembre de 2026, en Riad, Arabia Saudita. Aunque aún no se ha anunciado el nombre del rival, el promotor de Christian Mbilli y Osleys Iglesias, Camille Estephan, advirtió que no entregarán el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sin antes vencer al mexicano.
El ex campeón mundial de los supermedianos, originario de Guadalajara, perdió sus cuatro cinturones (AMB, AMB, OMB y FIB) el año pasado frente a Terence Crawford y, tras una cirugía de codo, vio pospuesta su actividad. Ahora ha retomado los entrenamientos y realiza sesiones de sparring para volver en óptimas condiciones.
Estephan declaró que el objetivo de su equipo es reunir todos los cinturones en Quebec y que Mbilli tiene la capacidad de retener el campeonato del organismo verde y oro. "Ojalá Canelo pelee contra Christian (Mbilli). Parece que quiere el título del CMB, pero no se lo vamos a dar. Lo vamos a vencer", afirmó el promotor.
La posibilidad de que Mbilli sea el próximo rival de Álvarez gana fuerza tras la reciente designación del CMB, que lo reconoció como campeón mundial tras la cancelación de su combate contra Hamzah Sheeraz. Con una defensa programada para septiembre, Mbilli se perfila como el principal candidato para enfrentar al mexicano.
Además, Álvarez firmó un acuerdo con Turki Al‑Sheikh que contempla cuatro combates: tres en territorio árabe y uno en Estados Unidos, definiendo parte de su calendario internacional mientras busca mantener su reinado y explorar nuevos escenarios.