Frankie Muniz sale ileso tras choque en la NASCAR Craftsman Truck Series de Bristol

Frankie Muniz salió ileso tras el choque de camiones que protagonizó en la NASCAR Craftsman Truck Series en el Bristol Motor Speedway de Tennessee, el pasado viernes 12 de abril. El accidente, ocurrido en la tercera curva, involucró también a los pilotos Tyler Reif y Timmy Hill, y se dio a escasas vueltas del final de la etapa.
El conflicto entre Muniz y Reif no era nuevo; el actor explicó a Fox Sports que Reif le había estado gritando durante la carrera, acusándolo de ser “un rezagado” y cuestionando su presencia en la pista. Muniz respondió con firmeza: “Pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes. No voy a echarme atrás”.
En el momento del choque, Muniz ocupaba la posición conocida como “lucky dog”, que le permite recuperar una vuelta bajo bandera amarilla. “Solo intentaba marcar buenos tiempos de vuelta”, comentó, señalando que su equipo marchaba bien antes del incidente.
El accidente coincidió con el regreso de Malcolm in the Middle a la televisión. El mismo día se estrenó en Disney+ y Hulu la serie limitada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, en la que Muniz retoma su icónico personaje. Durante la carrera, conducía una camioneta azul claro decorada para promocionar el relanzamiento, fusionando sus dos facetas públicas: la actuación y el automovilismo.
Muniz comentó con humor la coincidencia de agendas: “Ojalá haya salido en televisión, ¿saben a lo que me refiero? Ojalá la gente vea el reinicio justo después de esta carrera”. En redes sociales había anticipado el evento como un “choque frontal entre dos capítulos completamente diferentes de mi vida”.
Originario de Nueva Jersey, Muniz ha dedicado los últimos años a su carrera como piloto profesional. En entrevista con Deadline afirmó: “Cuando me involucro en algo, voy al cien por ciento. No tengo pasatiempos, quiero ser el mejor piloto que pueda ser”. Su objetivo es ganar carreras y honrar a Ford y a sus patrocinadores.
Aunque su enfoque está en el automovilismo, no descarta volver a la actuación. Ha participado en series como The Rookie y Preacher, y en una charla con Entertainment Weekly describió su agenda vertiginosa: filmaba entre domingo y miércoles, viajaba el jueves, competía el viernes y regresaba el sábado. Agradeció al equipo de producción de la nueva serie por adaptar los horarios a su calendario de carreras.
Muniz concluyó su mensaje en redes sociales dedicando el momento a sus seguidores: “Esto es para cada fan que creció con Malcolm y para cada fan que me ha visto perseguir este sueño de las carreras”. El accidente en Bristol no mermó su entusiasmo ni su confianza en el circuito, y el actor‑piloto sigue decidido a no abandonar ninguna de sus pasiones.