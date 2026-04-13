Frankie Muniz sale ileso tras choque en la NASCAR Craftsman Truck Series de Bristol

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El actor y piloto Frankie Muniz resultó sin lesiones después de un accidente con camiones en la pista de Bristol, Tennessee, donde también se intensificó un altercado verbal con Tyler Reif. El incidente coincidió con el estreno de la nueva serie limitada de Malcolm in the Middle.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 03:28 PM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 04:33 PM.