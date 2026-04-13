Filtran insulto de Sergio Bueno a la árbitra Katia Itzel García tras su expulsión

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El entrenador de Mazatlán FC, Sergio Bueno, lanzó un insulto sexista contra la árbitra Katia Itzel García después de ser expulsado en el partido contra Pumas. El audio se difundió en redes, generando polémica y posible sanción disciplinaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:10 AM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 09:53 AM.