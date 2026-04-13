Filtran insulto de Sergio Bueno a la árbitra Katia Itzel García tras su expulsión

Un audio que captura a Sergio Bueno, entrenador de Mazatlán FC, lanzando un insulto a la árbitra Katia Itzel García se difundió en redes sociales tras la derrota del conjunto mazatleco ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. El incidente ocurrió al término del primer tiempo, cuando la árbitra dio por concluida la mitad del encuentro y el técnico, expulsado por reclamos reiterados, se dirigió a los fotógrafos y pronunció la frase: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”.
Testigos presentes en el estadio confirmaron la veracidad del audio y describieron la escena como de incredulidad entre los asistentes. La fotógrafa deportiva Eloisa Sánchez, quien capturó el momento, lo compartió en sus redes, generando una ola de reacciones que condenaron el lenguaje sexista y exigieron medidas disciplinarias.
Katia Itzel García, árbitra convocada para la Copa del Mundo 2026, no emitió comentarios al respecto, pero su desempeño ha sido destacado por la FIFA. Por su parte, la Liga MX aún no ha publicado un comunicado oficial, aunque el reglamento establece una suspensión mínima de un partido por la tarjeta roja recibida. De acreditarse el uso de términos discriminatorios, la sanción podría ampliarse, contemplando multas y una posible prohibición de asistir a futuros encuentros.
El caso está bajo revisión del Comité de Disciplina de la Liga MX, que analizará el informe arbitral y el material audiovisual para determinar la penalización definitiva. Mientras tanto, Mazatlán FC deberá afrontar el próximo duelo sin la dirección de Sergio Bueno, quien corre el riesgo de una sanción que trascienda la suspensión automática.