José Ramón Fernández lanza “El Protagonista” y rehúsa comentar sobre David Faitelson

Durante la presentación de su obra El Protagonista, José Ramón Fernández se negó rotundamente a responder preguntas sobre David Faitelson, a quien alguna vez tachó de “sicario” y con quien mantuvo una relación laboral que terminó cuando Faitelson abandonó ESPN para incorporarse a Televisa/TUDN, la principal competencia de la cadena chapultepecense.
Ante la insistencia de los medios, el comentarista declaró que es “super polémico” pero que no le interesa hablar de quien se fue, manifestando una postura de indiferencia que, según él, le permite enfocarse en su legado y en la escuela de periodistas que ha formado.
Fernández reconoció que Faitelson forma parte de su historia y que dedica unas páginas del libro a relatar sus roces y aprendizajes, pero subrayó que el fracaso y la crítica son lecciones que fortalecen al periodista. “El periodista no puede vivir únicamente del éxito; a veces el fracaso te enseña más”, afirmó.
El veterano también aprovechó la ocasión para lanzar una crítica al panorama actual del periodismo deportivo, señalando que muchos “youtubers” se hacen pasar por expertos sin comprender el fútbol. “Los periodistas tienen que creer en el periodismo; si no creen en la investigación, se dignan a hablar de fútbol sin saber nada”, concluyó.
Con una trayectoria que abarca coberturas internacionales y la creación de una generación de comentaristas, Fernández reiteró su compromiso con la veracidad y la pasión por el deporte, mientras deja en claro que la libertad de cada quien para elegir su medio no altera su propia visión de la profesión.