José Ramón Fernández lanza “El Protagonista” y rehúsa comentar sobre David Faitelson

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En la conferencia de prensa de su nuevo libro, el veterano comentarista deportivo José Ramón Fernández evitó hablar del polémico ex‑colaborador David Faitelson, calificándose a sí mismo de “super polémico” y subrayando la necesidad de creer en el periodismo auténtico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 03:29 PM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 04:13 PM.