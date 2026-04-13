México conquista tres bronces en la Etapa 1 de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

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La selección mexicana de tiro con arco obtuvo tres medallas de bronce en la primera etapa del circuito mundial 2026, celebrada en Puebla. Los equipos de arco compuesto y recurvo lograron subir al podio, consolidando su posición en el ranking rumbo a Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:08 AM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 09:42 AM.