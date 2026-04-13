México conquista tres bronces en la Etapa 1 de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

La delegación mexicana de tiro con arco se alzó con tres medallas de bronce durante la Etapa 1 de la Copa del Mundo 2026, disputada del 8 al 13 de abril en el Parque del Arte y el Zócalo de la Ciudad de Puebla.
Arco compuesto – Equipo masculino: Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez superaron a los daneses (Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton) 233‑226, obteniendo el tercer puesto.
Arco recurvo – Equipo femenino: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz derrotaron a España 6‑2 en la disputa por el bronce.
Los entrenadores en jefe del ciclo olímpico, Karen Montellano (arco compuesto) y el francés Marc Dellenbach (arco recurvo), destacaron la calidad técnica y el aprendizaje obtenido, especialmente para arquero masculino Matías Grande, quien quedó cuarto y señaló que la experiencia será clave para su lucha por un boleto olímpico.