Netflix anuncia la serie documental 'Rafa' sobre la vida de Rafael Nadal

Netflix confirmó este lunes el lanzamiento de ‘Rafa’, una serie documental de cuatro episodios que se estrenará el 29 de mayo en la plataforma de streaming. Dirigida por el cineasta estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports, la producción explora la vida y la carrera del tenista español Rafael Nadal, considerado una de las mayores leyendas del deporte.
El teaser y las primeras imágenes mostraron testimonios de figuras emblemáticas como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de acceso exclusivo a la familia y al círculo cercano de Nadal. La serie abarca desde sus inicios a los tres años, pasando por sus triunfos en tierra batida, sus lesiones y su regreso a la competición en 2024, el último antes de su retirada definitiva del circuito ATP a los 38 años.
Según Netflix, ‘Rafa’ construye "un retrato íntimo y profundamente humano" del campeón, combinando entrevistas con personas que lo conocen dentro y fuera de la pista y material inédito que revela lo que hay detrás de la leyenda del "Rey de la Tierra Batida".