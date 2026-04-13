Netflix anuncia la serie documental 'Rafa' sobre la vida de Rafael Nadal

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Netflix reveló que el 29 de mayo se estrenará 'Rafa', una docuserie de cuatro capítulos que recorre la trayectoria del tenista español desde su infancia hasta su regreso en 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 02:40 PM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 02:43 PM.