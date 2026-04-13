Rory McIlroy revalida su título del Masters de Augusta

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El norirlandés Rory McIlroy ganó su segunda chaqueta verde consecutiva en el Masters de Augusta, superando por un golpe al número uno mundial Scottie Scheffler y sumando su sexto Grand Slam. Con este triunfo se une a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como los únicos que han revalidado el título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:13 AM.
En Deportes y editada el 13/04/2026 10:45 AM.