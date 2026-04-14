América necesita victoria contra Nashville para seguir en la Concacaf Champions Cup

...

Las Águilas del América deben ganar el partido de vuelta ante Nashville SC este martes para avanzar a semifinales; el técnico André Jardine destaca la importancia del encuentro y revela ausencias clave.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:35 AM.
En Deportes y editada el 14/04/2026 08:47 AM.