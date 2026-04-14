Gabriela Jáquez, primera mexico-estadounidense en primera ronda del Draft WNBA 2026

Chicago Sky eligió a Gabriela Jáquez con el quinto pick global del Draft 2026 de la WNBA, marcando un hito histórico: es la primera jugadora mexico‑estadounidense en ser seleccionada dentro de la ronda inicial. La guardia, que lideró a la Universidad de California (UCLA) al primer campeonato nacional femenino de la NCAA, aportó 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en la final contra South Carolina (79‑51).
El logro de Gabriela se suma al de su hermano, Jaime Jáquez Jr., quien fue escogido con el pick 18 del Draft 2023 y actualmente desempeña un papel clave como sexto hombre del Miami Heat. Ambos nacidos en California, se declaran orgullosos de sus raíces mexicanas y forman la primera dupla de hermanos que compite simultáneamente en la NBA y la WNBA.
Desde sus inicios, Gabriela se formó en un entorno familiar exigente que impulsó su carácter competitivo. Tras destacar en la secundaria, ingresó a UCLA, donde pasó de ser una pieza de banquillo a liderar al equipo en la temporada 2025‑2026. Su desempeño le valió el reconocimiento como la jugadora más valiosa del March Madness y la convocatoria a la selección mexicana, donde promedió 21.8 puntos y 7.8 rebotes en el torneo pre‑clasificatorio al Mundial FIBA 2026.
Al ser anunciada su selección, Gabriela declaró: “Siempre soñé con llegar a UCLA y jugar en la WNBA; cumplirlo lo significa todo para mí. Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble”. Sus palabras reflejan la emoción de una atleta que ha superado barreras y abre camino para futuras generaciones de jugadoras mexico‑estadounidenses.
El Draft también destacó a otras figuras internacionales: Azzi Fudd (EE. UU.) fue la número uno global, elegida por Dallas Wings, y la española Awa Fam tomó la tercera posición con el Seattle Storm.