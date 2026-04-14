Gabriela Jáquez, primera mexico-estadounidense en primera ronda del Draft WNBA 2026

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La guardia de UCLA fue seleccionada con el quinto pick global por el Chicago Sky, convirtiéndose en la primera jugadora con doble nacionalidad México‑EE. UU. en la ronda inicial del Draft. Su logro se suma al de su hermano Jaime Jáquez Jr., que ya brilla en la NBA con el Miami Heat.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 14/04/2026 09:21 AM.