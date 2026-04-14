Katia Itzel García responde a la polémica arbitral en el Pumas vs Mazatlán

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Tras la controversia generada por la decisión de concluir el primer tiempo en el partido Pumas vs Mazatlán, la árbitra central Katia Itzel García utilizó Instagram para defender su labor y rechazar los ataques, mientras el incidente reaviva el debate sobre el respeto a las árbitras en la Liga MX Femenil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:34 AM.
En Deportes y editada el 14/04/2026 08:42 AM.