Katia Itzel García responde a la polémica arbitral en el Pumas vs Mazatlán

En la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Olímpico Universitario fue escenario del triunfo 3-1 de Pumas sobre Mazatlán, pero la atención se desvió del marcador a la actuación de la árbitra central, Katia Itzel García. Al concluir el primer tiempo mientras Mazatlán intentaba armar una jugada ofensiva, su decisión provocó la inmediata inconformidad del cuerpo técnico y de las jugadoras sinaloenses.
El descontento escaló cuando Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán FC, fue expulsado por manifestar su desacuerdo de forma insistente. Al abandonar el campo, el entrenador lanzó un insulto dirigido a la autoridad del partido, diciendo: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”. El comentario, captado por fotógrafas y asistentes, se viralizó en redes sociales y encendió un debate sobre el respeto a las árbitras en la Liga MX Femenil.
Ante la oleada de críticas, Katia Itzel García tomó la iniciativa de responder a través de su cuenta de Instagram. Publicó una fotografía personal acompañada del mensaje: “Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien, por suerte…”. Con esas palabras, la árbitra dejó clara su postura: rechaza los ataques personales, defiende su desempeño y afirma que continuará su labor pese al entorno adverso.
El episodio no solo generó indignación entre sectores de la afición y del ámbito deportivo, sino que también subrayó la creciente exigencia de análisis sobre el trabajo arbitral femenino, especialmente con miras a la participación de Katia Itzel García en la próxima Copa del Mundo 2026. Organizaciones de árbitros y defensores de la igualdad de género han pedido un trato respetuoso y la implementación de protocolos que sancionen expresiones discriminatorias contra las árbitras.
Mientras tanto, la Liga MX Femenil se encuentra bajo la lupa de la opinión pública, que demanda mayor profesionalismo y equidad en el arbitraje. La respuesta de Katia Itzel García, firme y sin disculpas, se convierte en un punto de referencia para el debate sobre la dignidad y el reconocimiento de las mujeres que dirigen los partidos de fútbol en México.