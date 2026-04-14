El padre de Checo Pérez asegura que el piloto está en su mejor nivel

Antonio Pérez Garibay, empresario y padre del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, afirmó que su hijo se encuentra en el punto más alto de su trayectoria en la Fórmula 1, a pesar de que los resultados recientes de la escudería Cadillac no hayan sido los esperados.
En entrevista concedida a AS Claro, Pérez Garibay destacó el crecimiento constante de Checo a lo largo de los años y subrayó la influencia determinante de la familia en su entorno. “Hoy que estuve conviviendo con ellos, con su esposa, sus hijos, su mamá y sus hermanos, la verdad es que es una gran relación y carga de energía”, señaló el padre, quien considera que la cercanía familiar ha permitido al piloto alcanzar una madurez inédita.
El piloto mexicano se prepara para regresar a la pista en el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo, tras una pausa en el calendario de la Fórmula 1 provocada por la cancelación de carreras en Medio Oriente. Pérez Garibay opina que este receso brinda a equipos y corredores la oportunidad de reestructurarse y buscar mejoras antes de retomar la competición.
Según el empresario, la prensa extranjera ha ofrecido una cobertura más favorable a Checo en comparación con épocas anteriores, lo que ha aliviado la presión mediática que históricamente ha enfrentado. Además, resaltó el papel de Carlos Slim, quien ejerció una “presión inteligente” que impulsó al joven piloto a ganar el campeonato de Fórmula 3 en Europa a los 16 años.
El padre de Checo también enfatizó que la mentalidad competitiva se gestó en la infancia del piloto y ahora se refleja en sus nietos, consolidando una tradición familiar de excelencia deportiva. “La combinación de experiencia, estabilidad y el apoyo de su círculo cercano son los factores que le permiten afrontar el resto de la temporada con la confianza de estar en su mejor nivel”, concluyó Pérez Garibay.
Con la mirada puesta en Miami y en los próximos desafíos de la temporada, Checo Pérez busca demostrar que, respaldado por una familia sólida y una trayectoria en constante ascenso, está preparado para consolidarse como una de las figuras más relevantes del automovilismo mexicano y latinoamericano.