El padre de Checo Pérez asegura que el piloto está en su mejor nivel

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Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio “Checo” Pérez, declara que su hijo atraviesa la fase más alta de su carrera en la Fórmula 1 tras su fichaje por Cadillac, resaltando la madurez, la estabilidad familiar y el apoyo de figuras como Carlos Slim como claves de su desempeño.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 10:32 AM.
En Deportes y editada el 14/04/2026 01:05 PM.