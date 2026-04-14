Exigirá comprobante de vacunación contra el sarampión a turistas extranjeros para el Mundial 2026

Con tan solo 57 días para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, anunció que todos los turistas extranjeros que ingresen a la ciudad deberán presentar su comprobante de vacunación contra el sarampión.
El anuncio responde a un brote de sarampión que, según la Secretaría de Salud (SSA), ha alcanzado 15,765 casos a nivel nacional al 13 de abril. En la zona metropolitana de la CDMX se han registrado 806 casos, de los cuales 111 (14 %) provienen del Estado de México.
Para contener la propagación, la autoridad capitalina ha intensificado la campaña de inmunización: más de 150 puntos de vacunación distribuidos en mercados y estaciones de transporte público aplican alrededor de 57,000 dosis diarias, lo que ha permitido alcanzar una cobertura del 67 % en la población local.
“Vamos a pedir que los que lleguen al Mundial estén vacunados y vamos a continuar con nuestras tareas”, declaró Brugada, subrayando que la medida será incondicional y forma parte de la estrategia para proteger tanto a residentes como a visitantes.
Los datos epidemiológicos revelan que el 69 % de los pacientes infectados no contaba con antecedentes de vacunación y que el grupo de edad más afectado son los adultos de 25 a 39 años. Hasta la fecha se han registrado 63 hospitalizaciones y dos defunciones vinculadas al virus.
Las autoridades sanitarias continúan alertando sobre la necesidad de completar los esquemas de vacunación antes del inicio del torneo, a fin de evitar un escenario crítico durante la mayor fiesta del fútbol mundial.