Exigirá comprobante de vacunación contra el sarampión a turistas extranjeros para el Mundial 2026

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A 58 días del inicio del Mundial 2026, la CDMX obligará a los visitantes internacionales a presentar prueba de vacunación contra el sarampión, medida impulsada por el brote que ha registrado más de 15 mil casos a nivel nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 02:31 PM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 11:04 AM.