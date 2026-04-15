América cae ante Nashville y se despide de la Concachampions

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El Club América perdió 1-0 contra Nashville SC en la fase de grupos de la Concachampions, quedando eliminado por tercer año consecutivo y sin levantar el título regional en una década.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 09:36 AM.