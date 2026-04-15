América cae ante Nashville y se despide de la Concachampions

El Club América quedó fuera de la Concachampions tras caer 1-0 ante Nashville SC en la jornada decisiva del Grupo B. El gol de Hany Mukhtar, anotado en el segundo tiempo, bastó para sellar la eliminación del equipo mexicano, que necesitaba una victoria en casa ante sus casi 30 mil aficionados para avanzar.
El América, dirigido por André Jardine, inició el encuentro con mayor dominio y estuvo a punto de abrir el marcador cuando Alejandro Zendejas pegó el balón contra el poste derecho. Sin embargo, la falta de contundencia y la ausencia de ideas claras en el ataque permitieron que Nashville adoptara una postura defensiva y esperara el momento oportuno para contraatacar.
El gol de Mukhtar se produjo tras una jugada en la que el defensa mexicano Sebastián Cota se volteó sin percibir la procedencia del disparo, dejando la portería desprotegida. A partir de ese momento, la frustración de la afición se hizo evidente; el público, cansado de los resultados negativos, interrumpió el partido en dos ocasiones con cánticos que fueron detenidos por la organización.
Los cambios realizados por Jardine en la segunda mitad resultaron desesperados y no lograron revertir la situación. El equipo mostró una falta de armas y de la energía que caracterizó a la escuadra en temporadas anteriores, lo que provocó abucheos al final del encuentro.
Con la eliminación, el América vuelve su atención a la Liga MX, donde recibirá al Toluca el próximo sábado en busca de puntos que le permitan asegurar un lugar en la Liguilla. La presión sobre el proyecto de Jardine aumenta, ya que el club no ha logrado un título internacional desde 2015 y su desempeño en la competición local también se muestra incierto.