Saúl 'Canelo' Álvarez confirma su regreso al ring para el 12 de septiembre en Arabia Saudita

Saúl "Canelo" Álvarez dio a conocer oficialmente que su regreso al cuadrilátero está pactado para el 12 de septiembre de 2026 y se llevará a cabo en Arabia Saudita. La confirmación se produce después de un periodo de descanso forzado por una lesión, durante el cual el pugilista aprovechó para retomar sus estudios en la San Diego University for Integrative Studies y dedicarse a actividades recreativas, como el golf, en el Pro‑Am de LIV Golf México, celebrado en el Club Chapultepec.
En declaraciones recientes, Álvarez admitió que le resulta extraño que el mes de mayo se acerque sin que esté preparando una pelea, pero subrayó la necesidad de cuidar su cuerpo. "A veces lo que uno necesita es tiempo de descanso", afirmó, añadiendo que se siente "como un veinteañero" tras iniciar sesiones de sparring y someterse a exámenes en una clínica de longevidad.
El boxeador también reveló que la semana pasada sostuvo una reunión en Londres con Turki Alalshikh, propietario de Ring Magazine, para explorar posibles oponentes. Aunque los detalles del rival aún se afinan, Álvarez aseguró que las negociaciones avanzan y que el combate será definitivo en la fecha señalada.
Con este anuncio, los seguidores del boxeo mexicano pueden anticipar el retorno de uno de sus íconos más emblemáticos, quien ha combinado la preparación física con un proceso de análisis personal y académico, todo con la mirada puesta en volver al encordado en condiciones óptimas.