Saúl 'Canelo' Álvarez confirma su regreso al ring para el 12 de septiembre en Arabia Saudita

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El campeón mexicano anunció la fecha y el escenario de su próximo combate, programado para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, tras un año sabático dedicado a estudios, golf y recuperación física.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 04:09 PM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 04:18 PM.