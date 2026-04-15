Carlos Queiroz asume la dirección de Ghana y se medirá contra México antes del Mundial 2026

Ghana presenta a Carlos Queiroz como su nuevo técnico tras la salida de Otto Addo. El veterano entrenador portugués, que ha dirigido a selecciones como Portugal, Irán y Egipto, llega para liderar al equipo negro‑blanco en su quinta Copa del Mundo, programada para 2026.
Queiroz, quien dirigió a Irán en tres ediciones consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022) y a Portugal en Sudáfrica 2010, también cuenta con pasos por clubes de élite como el Real Madrid y por selecciones de Oriente Medio y África. Su última experiencia fue al frente de Omán, cargo que dejó recientemente tras no lograr la clasificación al próximo Mundial.
El nuevo proyecto ghanés se enfocará en un amistoso clave contra México el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro servirá como última prueba para el Tri, dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, que ha convocado exclusivamente a jugadores de la Liga MX. El objetivo es afinar ritmo y táctica antes del debut mundialista contra Sudáfrica.
Ghana llega al amistoso con un plantel que incluye figuras como Mohammed Kudus, Thomas Partey e Iñaki Williams. La experiencia de Queiroz en torneos internacionales se espera que potencie el rendimiento del equipo, que enfrentará en la fase de grupos del Mundial a Panamá, Inglaterra y Croacia, y aspira a quedar entre los mejores terceros para avanzar a la siguiente ronda.
El calendario de Ghana en el Mundial 2026 será: