Carlos Queiroz asume la dirección de Ghana y se medirá contra México antes del Mundial 2026

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La Federación de Fútbol de Ghana nombra a Carlos Queiroz como su nuevo entrenador. El técnico portugués, con experiencia en cuatro Mundiales, guiará al equipo africano en un amistoso contra México el 22 de mayo en Puebla, parte de la preparación final del Tri bajo Javier Aguirre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 01:12 PM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 02:59 PM.