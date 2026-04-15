Chivas confirma la salida de Alan Pulido

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El Club Deportivo Guadalajara anunció la terminación anticipada del contrato con el delantero Alan Pulido, quien deja el equipo tras una segunda etapa de dos años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 11:09 AM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 11:17 AM.