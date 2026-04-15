Chivas confirma la salida de Alan Pulido

El Club Deportivo Guadalajara comunicó oficialmente que, de común acuerdo, se ha concluido de manera anticipada la relación contractual con el delantero Alan Pulido, quien a sus 35 años no forma parte de los planes del técnico Gabriel Milito.
El anuncio, difundido a través de un comunicado institucional, subraya que la desvinculación se produce tras una evaluación conjunta entre ambas partes y que el club agradece al jugador su aporte durante las dos etapas en que integró el plantel rojiblanco.
Durante su paso por Chivas, Pulido participó en 48 partidos, anotó 12 goles y contribuyó con 7 asistencias, consolidándose como una pieza importante en el ataque del equipo. Sin embargo, la reciente reestructuración táctica del técnico Milito ha dejado al delantero fuera del esquema de juego previsto para la presente temporada.
El club manifestó su reconocimiento al futbolista por su profesionalismo y dedicación, y le extendió sus mejores deseos para los próximos retos profesionales que emprenda.
Hasta el momento, no se ha anunciado el destino definitivo de Alan Pulido, aunque fuentes cercanas al jugador indican que podría explorar opciones tanto en la Liga MX como en el extranjero.