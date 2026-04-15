México asegura cuadro completo de taekwondo para los Juegos Centroamericanos

La Federación Mexicana de Taekwondo (FMT) confirmó que México competirá con un equipo completo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.
En el clasificatorio, los taekwondoínes aseguraron las 16 plazas disponibles en la rama individual (8 femenil y 8 varonil), el cupo del equipo mixto de combate y los tres cupos en la modalidad de poomsae, convirtiéndose en la única nación que logra la clasificación total.
Victor Estrada, jefe de entrenadores de la FMT y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, expresó su satisfacción: "Estamos muy contentos por haber logrado la clasificación completa. Es un primer paso; ahora lo importante es enfocarnos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No debemos confiarnos y trabajar para cumplir nuestras expectativas".
La delegación mexicana está compuesta por:
Tras el clasificatorio, los atletas iniciaron su preparación para el Campeonato Panamericano de mayo en Río de Janeiro, Brasil, y el 13 de abril retomaron entrenamientos intensivos bajo la coordinación del Comité Olímpico Mexicano, lo que indica que prácticamente no habrá periodo de descanso antes de la cita dominicana.