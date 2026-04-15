México asegura cuadro completo de taekwondo para los Juegos Centroamericanos

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La selección mexicana de taekwondo obtuvo las 16 plazas individuales, el cupo en equipo mixto y los tres lugares en poomsae, convirtiéndose en la única nación con delegación completa para la justa de Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 11:08 AM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 12:55 PM.