Pumas presenta oferta oficial a Philippe Coutinho mientras el brasileño evalúa opciones en EE. UU.

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El club universitario de la Liga MX habría enviado una propuesta económica a Philippe Coutinho, agente libre tras su salida del Vasco da Gama, con bonificaciones por goles y ventas de productos. La oferta, válida por cuatro días, busca impulsar la visibilidad internacional del equipo y su línea comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 03:18 PM.
En Deportes y editada el 15/04/2026 03:24 PM.