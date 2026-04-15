Pumas presenta oferta oficial a Philippe Coutinho mientras el brasileño evalúa opciones en EE. UU.

El club universitario de la Liga MX, Pumas UNAM, habría entregado una oferta oficial al centrocampista brasileño Philippe Coutinho, quien se encuentra sin contrato tras su paso por el Vasco da Gama. Según informó la agencia deportiva RTI Esporte, la propuesta incluye una remuneración base comparable a la que recibió el jugador del club brasileño, además de bonificaciones por goles y un esquema de participación en los ingresos por la venta de artículos oficiales que lleven su nombre.
La directiva de Pumas habría remitido la oferta directamente al cuerpo técnico de Coutinho, estableciendo un plazo de cuatro días para que el futbolista tome una decisión. El club, que ocupa el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, persigue aumentar su exposición mediática y potenciar la comercialización de su marca mediante la llegada de una figura internacional con trayectoria en Liverpool y Barcelona.
Por su parte, el jugador de 33 años mantiene conversaciones con varios equipos y ha manifestado su intención de instalarse en Estados Unidos, donde explora oportunidades en la Major League Soccer (MLS). Su entorno ha señalado que la prioridad es la tranquilidad familiar y que, tras un periodo de agotamiento mental en Brasil, Coutinho no descarta la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.
La oferta de Pumas se diferencia de los esquemas habituales en México al incluir incentivos vinculados a la venta de productos oficiales, una estrategia poco frecuente en el mercado local. De concretarse el fichaje, el club espera que la llegada del exjugador del Liverpool y Barcelona genere repercusión tanto a nivel nacional como internacional.
Hasta el momento, Coutinho no ha emitido una respuesta pública y la decisión deberá tomarse antes de que la propuesta expire. Mientras tanto, el mercado de fichajes en los principales países está cerrado, lo que otorga al futbolista un margen de reflexión para definir su futuro.