A'ja Wilson firma el contrato más grande de la historia de la WNBA

La pívot estadounidense A'ja Wilson firmó un contrato histórico con los Las Vegas Aces, que asciende a 4.7 millones de dólares por tres años, convirtiéndose en el acuerdo más lucrativo de la historia de la Women's National Basketball Association (WNBA) bajo el nuevo convenio colectivo.
Wilson, cuatro veces MVP de la liga y tres veces campeona con los Aces, iniciará el próximo año (2026) con un salario de 1.4 millones de dólares, el máximo permitido por el convenio. Ese monto se incrementará progresivamente hasta alcanzar los 4.7 millones al término del tercer año, lo que representa un aumento de siete veces respecto a su remuneración de 2025, que fue de 200 mil dólares.
El nuevo acuerdo, alcanzado en marzo tras casi dos años de intensas negociaciones entre la WNBA y el sindicato de jugadoras, eleva el límite salarial de los equipos de 1.5 a 7.5 millones de dólares y establece que las deportistas recibirán el 20 % de los beneficios netos de la liga.
Wilson no es la única en firmar un contrato "supermax"; la escolta Kelsey Mitchell también percibirá 1.4 millones con las Indiana Fever. Sin embargo, Wilson es la única que ha asegurado un acuerdo de más de un año bajo estas nuevas condiciones.
Además de su éxito en la WNBA, Wilson es dos veces medallista de oro olímpico y dos veces campeona del mundo con la selección de Estados Unidos, lo que refuerza su posición como una de las jugadoras más valiosas del baloncesto femenino.
El impacto del nuevo convenio se refleja también en los salarios de las novatas. Azzi Fudd, elegida número uno del draft, recibirá 500 mil dólares en su temporada de debut, una cifra significativamente mayor que los 80 mil que percibió su predecesora, Paige Bueckers, en 2025.