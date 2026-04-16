A'ja Wilson firma el contrato más grande de la historia de la WNBA

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La estrella de los Las Vegas Aces, A'ja Wilson, asegura un acuerdo de 4.7 millones de dólares por tres años, el mayor bajo el nuevo convenio colectivo de la WNBA, que eleva significativamente los salarios y los beneficios de las jugadoras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:20 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 09:06 AM.