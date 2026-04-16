Bernardo Silva confirma su salida del Manchester City al término de la temporada

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El portugués de 31 años anunció que abandonará el Manchester City cuando expire su contrato al final de la campaña, tras nueve temporadas, 18 trofeos y 451 partidos con el club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 10:44 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 11:21 AM.