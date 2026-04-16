Bernardo Silva confirma su salida del Manchester City al término de la temporada

Bernardo Silva, el veterano mediocampista portugués del Manchester City, confirmó este jueves que dejará el conjunto inglés al concluir la presente temporada, cuando venza su contrato vigente.
El jugador, de 31 años, ha sumado nueve campañas en el City, donde ha conquistado seis títulos de la Premier League, una Champions League y un total de 18 trofeos oficiales. En su paso por el club, Silva disputó 451 partidos, anotó 76 goles y repartió 77 asistencias.
“En poco tiempo es momento de decir adiós a la ciudad donde hemos ganado tanto, pero también donde comencé mi matrimonio y mi familia”, expresó Silva en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con una fotografía del equipo.
Silva llegó al Manchester City en el verano de 2017 procedente del Mónaco, tras una transferencia de 50 millones de euros. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave del proyecto de Pep Guardiola, quien siempre lo consideró uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.
Esta temporada, su protagonismo se redujo: jugó 43 encuentros, marcó tres goles y dio cinco asistencias. Sin embargo, aún tiene la oportunidad de añadir a su palmarés una séptima Premier League, si el City logra superar la diferencia de seis puntos con el Arsenal, y una nueva FA Cup, pues el equipo está clasificado a semifinales contra el Southampton.
El anuncio de su salida marca el fin de una era para el club y plantea interrogantes sobre el futuro del mediocampista, que podría buscar un nuevo destino en la Premier League o en otra liga europea.