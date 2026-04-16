Lionel Messi adquiere el UE Cornellà y apuesta por el fútbol formativo en Cataluña

El futbolista argentino Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami, se ha convertido en propietario del UE Cornellà, equipo que milita en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF. La compra, anunciada mediante un comunicado oficial del club, subraya la estrecha relación del rosarino con la ciudad condal y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local.
Fundado en 1951, el UE Cornellà es reconocido por su trabajo de cantera. Entre sus ex‑jugadores se encuentran nombres de la élite como el portero español David Raya (Arsenal), el ex barcelonista Jordi Alba, el defensa Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el futbolista del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol Javi Puado.
El comunicado del club destaca que Messi comparte el "compromiso" con el fútbol formativo, una línea que ya había demostrado con proyectos como la Messi Cup, torneo sub‑16 que se celebró en Miami en diciembre pasado con la participación de ocho de los mejores equipos juveniles del mundo.
En la presente temporada, el Cornellà ocupa la tercera posición del Grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder Manresa y del ascenso directo. Si finaliza entre el segundo y el quinto puesto, el equipo recién adquirido por Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.
Esta inversión marca la primera vez que el astro argentino se adentra en la gestión directa de un club europeo, lo que podría abrir nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes talentos catalanes y reforzar los lazos futbolísticos entre Argentina y Cataluña.