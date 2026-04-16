Lionel Messi adquiere el UE Cornellà y apuesta por el fútbol formativo en Cataluña

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El internacional argentino y jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, compra el UE Cornellà, club de la Tercera RFEF que destaca por su cantera. La operación refuerza la relación del astro con Barcelona y su compromiso con el desarrollo del talento local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 01:19 PM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 02:55 PM.