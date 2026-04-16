Tyrese Maxey lidera a los Sixers al séptimo puesto de playoffs tras vencer al Magic

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Tyrese Maxey anotó 31 puntos y, junto a V.J. Edgecombe, impulsó a los Philadelphia 76ers a un 109-97 sobre el Orlando Magic, asegurando el séptimo sembrado en la Conferencia Este y un duelo de primera ronda contra Boston.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:34 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 10:24 AM.