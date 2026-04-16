Tyrese Maxey lidera a los Sixers al séptimo puesto de playoffs tras vencer al Magic

Philadelphia 76ers aseguraron el séptimo puesto en los playoffs de la Conferencia Este al derrotar al Orlando Magic 109-97 el miércoles. Tyrese Maxey fue la figura del encuentro, anotando 31 puntos, mientras V.J. Edgecombe aportó 19 unidades y 11 rebotes.
El triunfo se dio en ausencia de Joel Embiid, quien se recupera de una apendicectomía de emergencia realizada la semana pasada en Houston. Andre Drummond, desde el banquillo, cubrió parte del vacío con 14 puntos y 10 rebotes. Kelly Oubre Jr. y Paul George sumaron 19 y 16 puntos respectivamente, consolidando la ventaja de los Sixers.
Maxey, seleccionado como titular del Juego de Estrellas de la Conferencia Este por primera vez, cerró el cuarto periodo con una racha de siete puntos consecutivos que dio a su equipo el margen necesario para resistir la presión del Magic, que intentó una remontada en los minutos finales.
El Magic, liderado por Desmond Bane con 34 puntos, intentó acortar la diferencia con triples de Anthony Black y Bane, pero no logró superar la defensa de los Sixers. Con la victoria, Philadelphia se prepara para iniciar la serie de primera ronda contra los Boston Celtics el domingo.
En otras noticias de la NBA, los Charlotte Hornets vencieron a los Miami Heat 127-126 gracias a un bloqueo de Miles Bridges en el último segundo. LeMelo Ball, multado con 35 mil dólares por una falta flagrante contra Bam Adebayo, jugó a pesar de la sanción.
El Orlando Magic, por su parte, sigue luchando por el octavo puesto. Recibirá a los Charlotte Hornets el viernes; el ganador se clasificará para los playoffs y se enfrentará a Detroit en la primera ronda.