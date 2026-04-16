Muere Miguel Canto, leyenda del boxeo mexicano, a los 78 años

El boxeo mexicano está de luto. El día de hoy se confirmó la muerte de Miguel Ángel Canto Solís, ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría mosca, a los 78 años de edad.
Conocido como el "Pequeño Maestro" por su estatura de 1.54 m, Canto se distinguió por un dominio técnico poco frecuente en su época. Su estilo, basado en movimientos precisos, defensa impecable y control de la distancia, le permitió imponerse ante rivales de gran nivel sin recurrir a la fuerza bruta, privilegiando la inteligencia táctica.
Nacido en Mérida, Yucatán, se convirtió en motivo de orgullo tanto para su estado natal como para todo México. El 8 de enero de 1975, tras vencer por decisión al japonés Shoji Oguma en Sendai, obtuvo el título mundial mosca del CMB, manteniéndolo hasta el 18 de marzo de 1979, cuando fue destronado por el coreano Chan Hee Park. Una revancha el 9 de octubre del mismo año terminó en empate.
El pasado 30 de enero celebró su cumpleaños número 78 rodeado de su esposa y amigos, pocos días antes de que su salud se deteriorara. Su partida deja un vacío en la historia del deporte mexicano, pero su legado técnico sigue siendo referencia para nuevas generaciones de pugilistas.