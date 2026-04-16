Muere Miguel Canto, leyenda del boxeo mexicano, a los 78 años

...

El ex campeón mundial de peso mosca del CMB, Miguel Ángel Canto Solís, falleció a los 78 años, dejando un legado de técnica y táctica que marcó una época del boxeo mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 11:49 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 11:51 AM.