Toluca aplasta a LA Galaxy 3-0 y avanza a semifinales de la Concachampions

En una noche que confirmó el dominio de los Diablos Rojos, Toluca venció 3-0 a LA Galaxy en el Dignity Health Stadium, completando una eliminatoria de cuartos de final con un marcador global de 7-2 y garantizando su lugar en las semifinales de la Concachampions.
El técnico Antonio Mohamed, consciente de los tropiezos recientes de Cruz Azul y América, decidió alinear a sus titulares desde el inicio, sin arriesgar la ventaja obtenida en el partido de ida. La estrategia dio frutos rápidamente: a los nueve minutos, Jesús Gallardo abrió el marcador con un potente disparo de larga distancia que venció al arquero rival.
Con el 1-0 en el marcador y una ventaja global de 4-0, Toluca mantuvo la presión. En el minuto 57, Paulinho, asistido por Helinho, amplió la ventaja al 2-0 tras superar a su marcador y definir con un remate cruzado. El portugués selló la victoria ocho minutos después, tras recibir un pase de Nico Castro y ejecutar un sutil globito que dejó sin opciones al guardameta de LA Galaxy, culminando el 3-0.
El triunfo también marcó el regreso de Marcel Ruiz, quien volvió a la alineación después de un mes de rehabilitación por una lesión de ligamentos en la rodilla. Con la goleada, Toluca avanza a semifinales con la vista puesta en el título de la Concacaf, mientras que LA Galaxy se despide del torneo con la derrota.