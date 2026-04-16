Toluca aplasta a LA Galaxy 3-0 y avanza a semifinales de la Concachampions

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Los Diablos Rojos de Toluca lograron una victoria contundente 3-0 ante LA Galaxy en el partido de vuelta de cuartos de final, cerrando la eliminatoria con un global 7-2 y asegurando su pase a semifinales del torneo continental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:29 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 08:59 AM.