Toluca y Tigres avanzan a semifinales de la CONCACAF Champions Cup

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Toluca y Tigres se clasificaron a semifinales del certamen continental tras vencer a LAFC y al Seattle Sounders, respectivamente. Los próximos rivales serán LAFC para Toluca y Nashville SC para Tigres, manteniendo viva la esperanza mexicana de alzarse con el título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 16/04/2026 11:18 AM.