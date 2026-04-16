Toluca y Tigres avanzan a semifinales de la CONCACAF Champions Cup

Toluca y Tigres aseguraron su pase a semifinales de la CONCACAF Champions Cup después de superar a sus oponentes en la ronda de cuartos de final. Con la eliminación de Cruz Azul y América, los dos equipos se convirtieron en los principales defensores del fútbol mexicano en el torneo.
En Los Ángeles, el Deportivo Toluca dominó a LAFC con un contundente 3-0 en el Estadio Los Angeles Football Club. Paulinho fue la figura indiscutible, anotando dos goles y completando un hat‑trick que selló la victoria. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed mostró la experiencia y el nivel que lo posicionan como bicampeón de la Liga MX.
Por su parte, Tigres viajó a Seattle con ventaja de 2-0 tras el partido de ida. En el Lumen Field, los felinos se adelantaron con un gol de cabeza de Joaquim al minuto 31, manteniendo el marcador 3‑1 pese a la presión del Seattle Sounders, que redujo la diferencia a 3‑2 en los últimos minutos. El portero de Tigres mantuvo su arco en cero, garantizando la clasificación.
Los próximos compromisos son decisivos: Toluca se medirá contra LAFC en la vuelta de semifinales, mientras que Tigres enfrentará a Nashville SC. Ambos encuentros definirán quién representará a México en la final del certamen.
Con estos resultados, el fútbol mexicano mantiene viva la esperanza de levantar el trofeo continental, mientras los equipos mexicanos buscan consolidar su dominio en la región.