Susto en Pumas: aficionado tira de Keylor Navas antes del partido ante San Luis

En el arranque de la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el encuentro entre Pumas UNAM y Atlético de San Luis estuvo a punto de verse marcado por un incidente fuera del terreno de juego. Al llegar al hotel de concentración, el guardameta costarricense Keylor Navas atendía a los aficionados que se encontraban en el vestíbulo. Uno de ellos, entusiasmado, tomó la mano izquierda del arquero y se negó a soltarla.
Lo que comenzó como una muestra de apoyo se tornó incómodo cuando el aficionado tiró con mayor intensidad, provocando en Navas una clara expresión de dolor en el rostro. A pesar de la molestia, el portero, exjugador del Real Madrid y del Paris Saint‑Germain, decidió continuar su camino sin detenerse, rehusando nuevas solicitudes de fotos y firmas de otros seguidores presentes.
Según informó ESPN, el episodio no escaló a mayores y, hasta el momento, no se ha comunicado ninguna lesión que comprometa la participación de Navas en el próximo compromiso contra San Luis. Sin embargo, el hecho generó preocupación momentánea entre la comunidad universitaria, dada la importancia del arquero en el plantel.
Los próximos duelos contra Atlético de San Luis, FC Juárez y Pachuca son decisivos para consolidar esa aspiración. Mientras tanto, la institución espera que el incidente con Navas quede como un episodio aislado y que el guardameta continúe aportando su experiencia en la portería.