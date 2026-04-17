Susto en Pumas: aficionado tira de Keylor Navas antes del partido ante San Luis

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Durante la llegada del plantel de Pumas UNAM al hotel de concentración, un seguidor sujetó con fuerza la mano izquierda del guardameta costarricense Keylor Navas, provocándole una expresión de dolor. El arquero continuó su camino sin detenerse y, hasta el momento, no se ha reportado lesión que le impida jugar el próximo partido contra Atlético de San Luis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 17/04/2026 10:06 AM.