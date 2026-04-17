Arabia Saudí despide a Hervé Renard a menos de dos meses del Mundial

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El seleccionador francés Hervé Renard fue cesado de su cargo en la selección de Arabia Saudí, apenas 45 días antes del inicio del Mundial de la FIFA 2026. El anuncio, hecho a través de la AFP, deja al equipo sin entrenador mientras se prepara para enfrentar a Uruguay, España y Cabo Verde en la fase de grupos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 02:50 PM.
En Deportes y editada el 17/04/2026 03:26 PM.