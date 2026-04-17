Arabia Saudí despide a Hervé Renard a menos de dos meses del Mundial

Arabia Saudí anunció este viernes la destitución de su entrenador, el francés Hervé Renard, a menos de dos meses del inicio del Mundial de la FIFA 2026. La información, confirmada por el propio Renard a la AFP, llega después de que el técnico dirigiera al conjunto en la última fase de clasificación y lo condujera a una tercera fase final consecutiva.
Renard, de 57 años, regresó a la selección saudí a finales de 2024, sustituyendo al italiano Roberto Mancini, con contrato vigente hasta la conclusión del torneo. Su salida se produce pese a haber logrado una de las gestas más recordadas del fútbol saudí: la victoria 2‑1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Catar 2022.
El técnico francés había abandonado la dirección del seleccionado saudí en 2023 para asumir la selección femenina de Francia, pero fue relevado tras la eliminación de las Bleues en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París. Regresó a Arabia Saudí con el objetivo de llevar al equipo al Mundial de Norteamérica.
En el Mundial 2026, Arabia Saudí formará parte del Grupo H, junto a Uruguay, España y Cabo Verde. Su debut será contra Uruguay el 15 de junio en Miami, seguido por el enfrentamiento con España el 21 de junio en Atlanta.
La Federación Saudí aún no ha anunciado el nombre del sustituto de Renard, lo que plantea incertidumbre sobre la continuidad táctica del equipo de cara al torneo.