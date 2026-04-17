Inauguran la Olimpiada Nacional 2026 en Puebla con más de 40 mil atletas

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La Comisión Nacional del Deporte (Conade) dio inicio a la Olimpiada Nacional 2026 en el Auditorio GNP de Puebla, donde más de 40 mil deportistas competirán en 51 disciplinas a lo largo de siete sedes del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 10:51 AM.
En Deportes y editada el 17/04/2026 11:34 AM.