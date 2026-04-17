Inauguran la Olimpiada Nacional 2026 en Puebla con más de 40 mil atletas

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) inauguró oficialmente la Olimpiada Nacional 2026 en la ciudad de Puebla, sede principal de la justa que congrega a más de 40 mil atletas de las 32 entidades federativas en 51 disciplinas. La ceremonia, celebrada en el Auditorio GNP del norte de la capital poblana, contó con la entonación del Himno Nacional por la cantante regional Viviann Baeza Álvarez y el desfile de delegaciones deportivas.
Entre los momentos destacados, la atleta poblana Miriam Sánchez Tapia, participante del Mundial de Atletismo Tokio 2025, resaltó la dificultad del camino deportivo y el apoyo indispensable de los padres de familia. Asimismo, el estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Roberto Cázarez Miranda, medallista de plata en los 5,000 metros Sub‑20 de la edición 2025, realizó el juramento en nombre de todos los competidores.
La Olimpiada 2026 se desarrollará en siete sedes: Puebla (sede principal con 16 disciplinas y 11,400 atletas), Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán. El evento, que celebra su 30.º aniversario, permanecerá vigente hasta el 2 de junio.
Rommel Pacheco, titular de Conade, señaló que la Olimpiada es una herramienta para que el deporte llegue a todo el país y genere transformación social. Por su parte, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfatizó que el deporte representa una vía de paz y desarrollo integral.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio la bienvenida a los atletas y reiteró el compromiso del estado con la promoción del deporte y la cultura física.