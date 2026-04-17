A dos meses del Mundial 2026, Japón cesa a su DT y nombra a Shunsuke Nakamura

Japón cambia de banquillo a menos de 60 días del Mundial 2026. La Federación Japonesa de Fútbol anunció la salida de Hajime Moriyasu, quien había dirigido al equipo desde 2018, y confirmó a Shunsuke Nakamura como su sucesor.
El anuncio se produce tras los últimos amistosos internacionales, en los que Japón venció a Inglaterra en Wembley y derrotó a Brasil en octubre, resultados que mantenían al conjunto con una percepción positiva de cara al torneo.
Moriyasu, quien había llevado a Japón a los octavos de final en Qatar 2022, deja el cargo en un momento crítico. Su gestión incluyó victorias históricas, pero la federación optó por un cambio de rumbo antes del Mundial, buscando revitalizar la estrategia táctica.
Shunsuke Nakamura, exmediocampista de la selección y con experiencia como jugador en Europa durante ocho temporadas, asume su primer reto como director técnico a nivel de selecciones. Su trayectoria como entrenador se limita a su paso por Yokohama FC, donde dirigió al equipo en la temporada 2023‑2024.
Como jugador, Nakamura participó en los Mundiales de 2006 y 2010, y es recordado por su visión de juego y precisión en los tiros libres. La federación confía en que su conocimiento del fútbol internacional y su vínculo con la cultura japonesa aporten una nueva perspectiva al conjunto.
El nuevo técnico tendrá poco tiempo para implementar su filosofía antes del inicio del Mundial 2026, programado para junio en Estados Unidos, Canadá y México. La meta es superar la actuación de Qatar 2022 y avanzar más allá de los octavos de final.