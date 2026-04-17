A dos meses del Mundial 2026, Japón cesa a su DT y nombra a Shunsuke Nakamura

...

La Federación Japonesa de Fútbol destituye a Hajime Moriyasu y designa al exjugador Shunsuke Nakamura como nuevo entrenador, a escasos dos meses del inicio del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 12:33 PM.
En Deportes y editada el 17/04/2026 12:41 PM.