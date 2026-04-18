Anthony Martial podría abandonar Rayados de Monterrey por falta de minutos

Anthony Martial, quien llegó a Rayados de Monterrey con gran expectativa en septiembre de 2025, ha dejado de figurar en los planes del cuerpo técnico y la directiva del club. La decisión se sustenta en una serie de episodios que han marcado su paso por la Liga MX, entre los que destacan la escasa participación en partidos, el bajo rendimiento y la aparición de ofertas de transferencia que podrían liberar una plaza de extranjero para la próxima ventana de verano.
Según fuentes cercanas al entorno del club, la directiva ha sostenido reuniones con el representante del francés para analizar dos propuestas concretas: una del Orlando City de la MLS y otra de un club de la Ligue 1 francesa, reportado por ABC Noticias. Ambas ofertas abrirían la posibilidad de rescindir el contrato de Martial sin que el club incurra en una pérdida económica significativa, dado que el jugador apenas ha anotado un gol desde su llegada.
El último minuto oficial de Martial se dio el 17 de marzo, durante la vuelta de octavos de final de la Concachampions contra Cruz Azul. Cuatro días después, en el partido de liga ante Chivas, se negó a entrar como sustituto, lo que marcó el quiebre definitivo con el plantel. Desde entonces, el delantero ha entrenado bajo un esquema diferenciado, aunque el técnico Nicolás Sánchez asegura que no existe una separación formal: “Anthony, como todos los jugadores del plantel, entrena al mismo tiempo, tiene el mismo horario, está en el vestuario y en el gimnasio. Pudiera llegar a tener algunos entrenamientos específicos, pero no hay nadie apartado”.
En términos de rendimiento, Martial ha quedado muy por debajo de lo esperado. Solo anotó un gol, el 16 de enero ante Mazatlán en la Jornada 3 del Clausura 2026, y ha disputado cinco partidos oficiales, cuatro como titular y uno como suplente. Su última aparición en Liga MX fue la Jornada 6 contra León, donde sufrió una luxación de hombro que lo mantuvo fuera de acción. Desde su debut el 20 de septiembre de 2025, el francés acumuló 20 partidos entre Liga MX y la Copa de Campeones, con apenas una anotación.
La directiva de Rayados considera que una eventual salida representaría una solución tanto deportiva como financiera, pues el fichaje se anunció como uno de los más mediáticos del último año y no ha generado el retorno esperado. Además, la salida de Martial permitiría liberar una plaza de extranjero, crucial para los refuerzos que el club planea incorporar antes del cierre del mercado de verano.
En la actualidad, Rayados se encuentra fuera de los puestos de Liguilla y el delantero no ha sido convocado nuevamente, pese a los malos resultados del equipo. La relación entre Martial y la institución ha quedado marcada por la distancia, la falta de resultados y la necesidad de cerrar el ciclo que inició con tanto bombo mediático.