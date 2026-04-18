Anthony Martial podría abandonar Rayados de Monterrey por falta de minutos

...

El delantero francés, fichado en septiembre de 2025, ha quedado fuera de los planes de Rayados tras escasos minutos, bajo rendimiento y la llegada de propuestas de Orlando City y un club francés, lo que podría motivar su salida en el próximo mercado de verano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 18/04/2026 11:45 AM.