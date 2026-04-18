Pumas a Liguilla con atajada milagrosa de Navas: “con las uñas” salvó el triunfo clave

Pumas aseguró su puesto en la Liguilla del Clausura 2026 tras vencer 1-0 al Atlético de San Luis en la jornada decisiva. El triunfo se debió, en gran medida, a la solidez defensiva liderada por el portero Keylor Navas, quien realizó una atajada que describió como "con las uñas la toqué".
El gol de San Luis llegó de cabeza tras un tiro de esquina. Joao Pedro se elevó y conectó un potente remate que se dirigía al arco. Navas, reaccionando de inmediato, se estiró y desvió el balón con la punta de los dedos, evitando el gol. El balón rebotó varias veces, pero el arquero mantuvo la pelota fuera de la red, preservando el cero en su portería.
En entrevista con ESPN, Navas explicó la rapidez de la jugada: "Fue muy rápida, un centro, creo que fue un tiro de esquina, no recuerdo bien porque fue tan rápido, pero vi que cabeceó y me traté de estirar y literal, como quien dice, con las uñas la toqué. Luego hubo rebotes y el balón no entró".
La doble intervención del guardameta no solo garantizó los tres puntos, sino que consolidó a Pumas como una de las defensas más consistentes del torneo en la recta final. Con la clasificación ya en mano, el equipo se mantiene en la lucha por los primeros puestos de la tabla.
Al hablar del objetivo del conjunto, Navas subrayó la importancia del trabajo colectivo: "Nosotros no podemos dejar de pensar en el título. Sabemos qué nos trajo hasta aquí: el esfuerzo, el trabajo, la humildad y el compañerismo. Aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo". Además, resaltó la estabilidad que le brinda su reciente renovación de contrato, tanto dentro como fuera de la cancha.
Con la inercia positiva que genera esta victoria, los universitarios llegan a la fase final del torneo con respaldo en la portería y la confianza de que el rendimiento colectivo seguirá siendo la clave para alcanzar el campeonato.