Pumas a Liguilla con atajada milagrosa de Navas: “con las uñas” salvó el triunfo clave

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El guardameta costarricense repitió su papel de héroe al detener un remate de Joao Pedro en los minutos finales, garantizando los tres puntos que confirman a Pumas en la Liguilla del Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 18/04/2026 10:42 AM.