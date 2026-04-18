América en crisis: Almeyda suena fuerte y desata polémica por "traición" a Chivas

El Club América atraviesa una crisis de resultados que ha puesto en jaque tanto a la afición como a la directiva. La reciente eliminación en la Concacaf frente al Nashville SC de la MLS aceleró la búsqueda de un nuevo técnico, y el nombre de Matías Almeyda, quien dirigió a Chivas en la temporada 2023‑2024, se ha posicionado como el candidato con mayor respaldo interno.
Para muchos seguidores de Chivas, la posible contratación de Almeyda por el América representa una “traición” al rebaño, según el periodista Carlos Ponce. Sin embargo, la directiva del América argumenta que la prioridad es mantener la hegemonía institucional y revertir el tropiezo internacional, sin que el posible campeonato del Clausura 2026 garantice la continuidad de André Jardine.
Además de Almeyda, la lista de aspirantes incluye a Guillermo Almada y al uruguayo Diego Alonso, este último ya había sido sondeado antes de la llegada de Jardine. Mientras Almada destaca por su sistema de juego, su estilo de liderazgo genera reservas; por su parte, Alonso es valorado por su perfil deportivo y su experiencia en la zona.
Un eventual nombramiento de Almeyda impactaría directamente en el esquema táctico del América y en la planificación a mediano plazo. Su paso exitoso por el fútbol mexicano, donde consolidó una defensa sólida y un estilo ofensivo equilibrado, le otorga ventaja frente a otros candidatos.
La directiva ha señalado que la decisión final se tomará en los próximos días, priorizando la proyección táctica, la capacidad de liderazgo y la adaptación al entorno Águila. La destitución de Jardine marca el cierre de una etapa calificada como “gloriosa” por los éxitos recientes, pero empañada por la temprana salida en Concacaf y la percepción de bajo nivel competitivo.
En conclusión, la posible llegada de Matías Almeyda al América no solo redefinirá el rumbo técnico del equipo, sino que también reavivará el debate sobre la lealtad en el fútbol mexicano, mientras el club busca consolidar sus recientes logros y responder a las altas expectativas de su afición.