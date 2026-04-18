América en crisis: Almeyda suena fuerte y desata polémica por "traición" a Chivas

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El Club América, tras la eliminación en la Concacaf contra Nashville, evalúa a Matías Almeyda, ex‑entrenador de Chivas, como posible reemplazo de André Jardine, generando polémica entre la afición rojiblanca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 18/04/2026 10:40 AM.