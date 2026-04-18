Inversión millonaria transforma el “Ciclón” Echeverría y marca el regreso de los Mayos a casa

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El gobernador Alfonso Durazo anunció una inversión de 150 millones de pesos para modernizar el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, con el objetivo de recibir el regreso de los Mayos de Navojoa a la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2026‑2027 y dinamizar la economía local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:02 AM.
En Deportes y editada el 18/04/2026 10:49 AM.