Inversión millonaria transforma el “Ciclón” Echeverría y marca el regreso de los Mayos a casa

El 18 de abril de 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó una inversión de 150 millones de pesos destinada a la remodelación integral del Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, sede histórica de los Mayos de Navojoa. La obra, que se ejecutará antes del inicio de la temporada 2026‑2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), busca garantizar una experiencia de primer nivel para jugadores y aficionados.
El proyecto contempla la ampliación de la zona de asientos, la instalación de sistemas de iluminación LED de alta eficiencia, la modernización de los vestuarios y áreas de entrenamiento, así como la incorporación de tecnología de transmisión en alta definición. Además, se reforzarán los accesos para personas con discapacidad y se mejorará la seguridad estructural del recinto.
El regreso de los Mayos, tras una temporada de transición en el Tucson Baseball Team, representa más que un hecho deportivo; se espera que revitalice la vida social y económica de Navojoa. La presencia del equipo volverá a posicionar a la ciudad como una plaza clave del circuito invernal, impulsando el comercio local, el turismo y la generación de empleos temporales y permanentes.
Con la renovación del “Ciclón” Echeverría, la administración estatal busca también fomentar el desarrollo juvenil, ofreciendo instalaciones de calidad para la formación de nuevas generaciones de peloteros y aficionados. La apuesta es consolidar el sentido de pertenencia de la comunidad y proyectar a Navojoa como referente del béisbol en la región.
La entrega del estadio renovado está prevista para antes del arranque de la próxima temporada, asegurando que los Mayos de Navojoa retomen su lugar en la LMP con una casa digna de su tradición y de los estándares de las mejores plazas del béisbol mexicano.