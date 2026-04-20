Guillermo Cortés se corona campeón del Mundial Juvenil de Taekwondo en Tashkent 2026

Una nueva promesa del taekwondo mexicano se consolidó este viernes en Tashkent, Uzbekistán, al alzarse con el oro del Mundial Juvenil en la categoría de menos de 59 kilogramos. Guillermo Cortés, de 16 años, levantó los brazos al término del combate final y confirmó el peso del estado en el alto rendimiento deportivo.
El jalisciense venció al surcoreano Ji Woon Ha por 2‑0, logrando así su quinto título mundial juvenil para México y el primero en los últimos 16 años. Los campeones anteriores fueron Luis Osuna (Killarney 2000), Idulio Islas (Suncheon 2004), César Rodríguez y Carlos Navarro (ambos en Tijuana 2010). El triunfo de Cortés, por tanto, representa un hito para la disciplina en el país.
En su camino al podio, Cortés mostró una actuación sólida y constante: superó al costarricense Gabriel Rodríguez (2‑0), al moldavo Kirill Navraciuc (2‑1) y al ruso Kambulat Guseinov (2‑1) en rondas preliminares; en semifinales derrotó al canadiense Zineddine Chebli (2‑0) y, finalmente, mantuvo el control contra Ji Woon Ha en la final.
Este oro constituye el tercer campeonato mundial de Cortés, después de los títulos en la categoría cadete en Sofía 2022 y Sarajevo 2023, donde ya había hecho historia como bicampeón. Además, el joven atleta ha acumulado victorias en torneos internacionales como el US Open, el Abierto de España y el Abierto de Colombia, y ha brillado en competencias continentales como la Pan Am Series, el Campeonato Panamericano y la Copa Presidente.
El éxito de Cortés se inscribe en la tradición del taekwondo mexicano, que ha producido figuras de renombre como María Espinoza y Guillermo Pérez. Con su desempeño, el tapatío no solo suma medallas, sino que también abre una nueva generación de talentos que podrían seguir elevando el nombre de México en el escenario mundial.
El futuro de Guillermo Cortés se perfila prometedor; sus próximos pasos lo llevarán a consolidarse en la categoría senior y a representar a México en los Juegos Olímpicos, donde la nación espera seguir cosechando éxitos en esta disciplina.