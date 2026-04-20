Guillermo Cortés se corona campeón del Mundial Juvenil de Taekwondo en Tashkent 2026

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El tapatío Guillermo Cortés, de 16 años, ganó la categoría -59 kg al derrotar al surcoreano Ji Woon Ha (2‑0) y se convierte en el quinto mexicano en lograr un título mundial juvenil, rompiendo una sequía de 16 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 20/04/2026 08:46 AM.