Atlas vence a Santos, se aferra a liguilla y Monterrey eliminado tras casi una década

...

Atlas venció 1-0 a Santos Laguna en la visita, manteniéndose en la pelea por la liguilla del Clausura 2026, mientras Monterrey quedó sin opciones de clasificar y pone fin a una década de presencia consecutiva en la fase final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 08:48 AM.
En Deportes y editada el 20/04/2026 09:26 AM.