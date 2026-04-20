Atlas vence a Santos, se aferra a liguilla y Monterrey eliminado tras casi una década

Atlas aseguró una valiosa victoria como visitante frente a Santos Laguna (1-0) y se mantiene en la lucha por un puesto en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El gol de cabeza de Manuel Capasso, validado por el VAR, le dio a los Rojinegros la ventaja definitiva en el Estadio TSM.
Con este triunfo, Atlas se ubica en la séptima posición de la tabla, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificar a la fase final del torneo. Por su parte, el Club de Futbol Monterrey quedó matemáticamente eliminado de la liguilla, poniendo fin a una racha de casi diez años consecutivos en la fase final.
El descenso de Monterrey se consolidó tras la derrota ante Pachuca en la jornada 15, sumado a los resultados de la presente fecha que dejaron al conjunto de Nicolás Sánchez con 15 puntos, en el puesto 14. Con dos partidos restantes, el máximo posible sería 21 puntos, insuficiente para superar a América, Atlas y León, que ya alcanzaron 22.
El partido se definió en el minuto 21, cuando Capasso, tras un tiro de esquina, se elevó entre los defensores y conectó de cabeza. El árbitro Jesús Rafael Valle revisó la jugada con el VAR y confirmó el tanto. Santos intentó reaccionar antes del descanso, pero la defensa rojinegra se mantuvo firme.
En la segunda mitad, Santos obtuvo un penal a los 56 minutos; Lucas Di Yorio lo cobró, pero Camilo Vargas detuvo el disparo y el rebote pegó en el poste. Más adelante, Atlas también tuvo un penal que fue anulado tras revisión arbitral por ausencia de contacto.
El resto del encuentro transcurrió sin más goles, consolidando la victoria de Atlas y sellando la eliminación de Monterrey de la liguilla, lo que marca el fin de una era de participación ininterrumpida en la fase final del fútbol mexicano.