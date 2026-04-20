Yareli Acevedo se ubica en el podio con bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo

...

La ciclista mexicana Yareli Acevedo obtuvo la medalla de bronce en la prueba de ómnium, sumando 126 puntos y consolidando una temporada destacada de cara a Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 09:07 AM.
En Deportes y editada el 20/04/2026 09:20 AM.