Yareli Acevedo se ubica en el podio con bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo

La ciclista mexicana Yareli Acevedo se quedó con la medalla de bronce en la prueba de ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista UCI 2026, al acumular 126 puntos. Solo quedó detrás de la japonesa Tsuyaka Uchino, ganadora con 133 puntos, y de la danesa Amalie Dideriksen, plata con 129 puntos.
Este podio se suma a una temporada sobresaliente para la pedalista, que ya había conquistado el oro en la carrera de eliminación en la etapa de Perth, Australia, y que mantiene viva la esperanza de representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En la misma jornada, la compatriota Yuli Paola Verdugo Osuna cerró su participación en la segunda ronda de repechaje del keirin femenino, mientras que Luz Daniela Gaxiola González quedó eliminada en la primera ronda de repesca de la misma disciplina. En la rama varonil, Ricardo Peña Salas e Ignacio de Jesús Prado Juárez terminaron en el puesto 17 de la final de madison.
Durante la jornada sabatina, en la prueba de velocidad femenina, Verdugo se ubicó en el puesto 16 y Gaxiola en el 18. En el ómnium masculino, Ignacio Prado quedó en la posición 19 con 30 puntos. El equipo femenino de velocidad, integrado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, logró el quinto lugar en la final.
La Copa del Mundo de Pista continuará su fase decisiva en Asia, con la última ronda en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril. Los resultados de estas fechas serán decisivos para la clasificación general del circuito y para el proceso de clasificación a los Campeonatos Mundiales de Shanghái 2026 y a los Juegos Olímpicos de 2028.