Comisión de Árbitros prescinde de Karen Díaz tras polémica en América‑Toluca

La ausencia de la asistente Karen Díaz Medina en la lista de árbitros para la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX ha reavivado el debate sobre la disciplina interna del arbitraje mexicano. Junto a ella, el árbitro central Ismael López Peñuelas, quien compartió la cancha con Díaz en el polémico encuentro América‑Toluca, tampoco fue asignado, lo que sugiere un posible castigo por su actuación.
El 20 de abril, durante el partido disputado en el Estadio Azteca, dos futbolistas de Toluca fueron expulsados, incluido el delantero Helinho, y la tensión escaló hasta los vestuarios. En medio del alboroto, la asistente Karen Díaz intervino físicamente, intentando separar a los jugadores, acción que generó críticas tanto de técnicos como de exárbitros.
Antonio Mohamed, técnico de Toluca, señaló que la bronca se originó por una sanción pendiente a Kevin Álvarez y cuestionó la manera en que la jueza de línea manejó la situación. Por su parte, el exárbitro Roberto García Orozco, en su análisis para Claro Sports, calificó la intervención de Díaz como “exagerada” y recordó que la función del asistente es observar e informar, no intervenir físicamente.
Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no ha emitido comunicado oficial que confirme una sanción disciplinaria. Sin embargo, la exclusión de ambos árbitros de la siguiente fecha refuerza la percepción de que la entidad está tomando medidas internas, aunque mantenga silencio ante la prensa y los aficionados.
El episodio ha puesto en relieve la presión que técnicos, jugadores y medios ejercen sobre la autoridad arbitral y plantea interrogantes sobre los lineamientos que la Liga MX adoptará para evitar incidentes similares en el futuro.