Comisión de Árbitros prescinde de Karen Díaz tras polémica en América‑Toluca

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La asistente Karen Díaz Medina y el árbitro central Ismael López Peñuelas no aparecen en la designación de la jornada 16 del Clausura 2026, lo que alimenta sospechas de sanción tras su intervención en la pelea del partido América vs Toluca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 11:20 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 12:43 PM.