Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en América vs Toluca

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) emitió este viernes las sanciones correspondientes a los incidentes violentos ocurridos en el Estadio Banorte durante el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 entre América y Toluca.
Helinho y Turco Mohamed fueron los dos jugadores que, según el informe de la CD, iniciaron los disturbios dentro del terreno de juego. Ambos recibirán una suspensión de tres partidos, lo que implica que no podrán participar en la fase de liguilla, específicamente en los cuartos de final de vuelta, si sus equipos avanzan.
En contraste, Alejandro Zendejas, quien también estuvo involucrado en los hechos, fue sancionado únicamente con una multa económica. La Comisión consideró que su conducta, aunque catalogada como “inapropiada”, no alcanzó la gravedad necesaria para imponer una suspensión de partidos.
La FMF recordó que la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados es una prioridad, y que continuará aplicando medidas disciplinarias estrictas para evitar la reincidencia de actos violentos en los estadios.
Las sanciones entrarán en vigor a partir del próximo partido oficial de cada jugador, y la FMF mantendrá una vigilancia estrecha durante los encuentros de la liguilla para garantizar el cumplimiento de las normas.