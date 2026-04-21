Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en América vs Toluca

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La CD de la FMF sancionó a Helinho y a Turco Mohamed con tres partidos de suspensión por los incidentes en el América‑Toluca del 21 de abril, mientras que Alejandro Zendejas recibió únicamente una multa económica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 08:47 AM.