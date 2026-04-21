Fallece Rod Martin, leyenda de los Raiders a los 72 años

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El ex‑linebacker de los Las Vegas Raiders, Rod Martin, murió a los 72 años. Destacado por su actuación histórica de tres intercepciones en el Super Bowl XV, el veterano dejó una huella imborrable en la NFL y en la afición de la franquicia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 08:56 AM.