Fallece Rod Martin, leyenda de los Raiders a los 72 años

El mundo del fútbol americano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rod Martin, emblemático linebacker de los Raiders, a los 72 años. La franquicia anunció su deceso este lunes mediante un comunicado oficial, en el que lo describió como un miembro entrañable de la institución y un ídolo indiscutible de la afición.
Martin se consagró en la historia de la NFL por su actuación en el Super Bowl XV contra los Philadelphia Eagles, donde registró tres intercepciones, récord vigente de más capturas defensivas en un solo partido del Super Bowl. Esa victoria 27‑10 otorgó al entonces Oakland Raiders su segundo campeonato. A pesar de que el MVP del juego fue el quarterback Jim Plunkett, Martin expresó años después que la labor defensiva merecía reconocimiento, lo que alimentó su competitividad y lo impulsó a ganar un segundo anillo en el Super Bowl XVIII, ya como Los Ángeles Raiders.
Seleccionado en la duodécima ronda del Draft de 1977, Martin superó todas las expectativas, consolidándose como uno de los linebackers más completos de su generación. Jugó 12 temporadas con la franquicia, participó en 165 partidos y obtuvo dos convocatorias al Pro Bowl, además de ser All‑Pro del primer equipo en 1984 y del segundo equipo en 1983.
Al retirarse en 1988, Martin regresó a la Universidad del Sur de California (USC) para desempeñarse como programador en el Instituto de Ciencias de la Comunicación. Su legado no solo se mide en estadísticas: 56.5 capturas, 14 intercepciones y cuatro touchdowns defensivos, sino también en la rudeza, la fuerza y la capacidad de convertir balones sueltos en puntos para su equipo.
La causa exacta de su fallecimiento no ha sido revelada. La comunidad del fútbol americano y los seguidores de los Raiders lamentan la pérdida de una figura que, a pesar de no haber sido incluido en el Salón de la Fama, sigue siendo recordada como una pieza fundamental de la historia de la franquicia.