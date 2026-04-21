Rafa Márquez firma contrato como director técnico de la Selección Mexicana

...

El ex capitán del Tri, Rafael Márquez, habría firmado ya su contrato para asumir la dirección del equipo nacional en el proceso que culminará en la Copa del Mundo 2030, según declaraciones de Duilio Davino, Director Deportivo de la FMF.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 08:33 AM.