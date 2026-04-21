Rafa Márquez firma contrato como director técnico de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que el ex defensa y cinco veces capitán de la Selección, Rafael Márquez Álvarez, firmó su contrato como entrenador principal del Tri para iniciar el proceso que llevará a México a la Copa Mundial de 2030. La información fue revelada el 20 de abril de 2026 por Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección, durante una entrevista con Fox Sports.
Davino aseguró que el acuerdo está “completamente firmado” y que el cuerpo técnico ya se encuentra “casi cerrado”, con un 80 % de los puestos definidos. Entre los nombres mencionados, destacó a Andrés Guardado como una posible incorporación al staff, aunque subrayó que la decisión final corresponde al propio Márquez.
Actualmente, Rafa Márquez se desempeña como asistente de Javier Aguirre, quien dirige al equipo en la Copa Mundial 2026. Sin embargo, una vez concluido este ciclo, el ex defensa asumirá la batuta como técnico principal, marcando su transición de jugador legendario a estratega del Tri.El historial de Márquez respalda la confianza depositada en él: fue el primer mexicano en ganar la UEFA Champions League, capitaneó a México en cinco Mundiales consecutivos (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y acumuló más de 140 partidos con la Selección, además de una exitosa carrera en clubes de Europa, la MLS y la Liga MX.
Con la designación de Márquez, la FMF busca consolidar un proyecto a largo plazo que garantice la continuidad y competitividad del Tri en el escenario internacional, mientras se prepara para el próximo gran reto mundialista.