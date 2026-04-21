Ronaldinho rinde homenaje a México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

El exfutbolista brasileño Ronaldinho recibió una cálida ovación en el Estadio Banorte al iniciar el partido de leyendas entre México y Brasil, que culminó con la victoria del Tri por 3‑2. El espectáculo, celebrado el 20 de abril de 2026, reavivó la conexión emocional que el jugador mantiene con la afición mexicana, tras su paso por la Liga MX con los Gallos Blancos de Querétaro en la temporada 2014‑2015.
Al concluir el encuentro, Ronaldinho concedió una entrevista a TUDN donde declaró: “Yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro. Una época muy linda. Muy lindos recuerdos de este estadio y de esta Liga donde fue un placer participar”. Añadió, además, que “solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, viven en mi corazón”.
El partido mantuvo un ritmo intenso y una alternancia constante en el marcador. Adriano adelantó a Brasil, pero Luis Hernández igualó para México. Kaká volvió a poner a Brasil en ventaja, sin embargo, Oribe Peralta anotó dos goles que sellaron el 3‑2 definitivo a favor del Tri.
El encuentro reunió a figuras retiradas en un ambiente que combinó espectáculo y memoria futbolística, ofreciendo a los asistentes una noche de nostalgia y celebración del legado del fútbol en ambos países.