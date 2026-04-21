Ronaldinho rinde homenaje a México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

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El exestrella brasileño fue ovacionado en el Estadio Banorte durante el partido de leyendas entre México y Brasil, donde el Tri ganó 3‑2. Ronaldinho recordó su paso por la Liga MX con los Gallos Blancos de Querétaro y expresó su cariño permanente por el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 08:39 AM.