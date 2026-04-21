Selección Mexicana Femenil de Waterpolo se corona con oro invicto

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En Cali, Colombia, la selección femenina de waterpolo de México ganó el torneo clasificatorio con récord perfecto, garantizando su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:19 AM.
En Deportes y editada el 21/04/2026 08:21 AM.