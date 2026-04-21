Selección Mexicana Femenil de Waterpolo se corona con oro invicto

La selección mexicana femenil de waterpolo escribió una página histórica al alzarse con la medalla de oro en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El equipo tricolor completó la competición sin conocer la derrota, logrando una clasificación invicta para la cita deportiva que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.
Desde el primer partido, México impuso un dominio absoluto, superando a sus rivales con una diferencia de goles que evidenció la superioridad táctica y física del conjunto. La disciplina y el trabajo colectivo fueron la clave del éxito, mientras que dos jugadoras fueron galardonadas con los máximos reconocimientos individuales del torneo, subrayando el talento individual que complementa al equipo.Este triunfo no solo representa un trofeo más para el waterpolo nacional, sino también un mensaje claro sobre el crecimiento del deporte femenino en México. La victoria consolida la proyección internacional del equipo y abre un nuevo capítulo de ambición y expectativas de cara a la competencia continental.
Con el boleto asegurado, la selección femenina se prepara para enfrentar a los mejores equipos de la región en Santo Domingo, con la mirada puesta en replicar su rendimiento invicto y seguir impulsando el desarrollo del waterpolo en el país.