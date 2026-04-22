Cruz Azul evalúa la salida de Nicolás Larcamón: reunión decisiva con la directiva

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La directiva del club cementero se reunirá hoy para decidir si el técnico argentino continúa al final del Clausura 2026 o es sustituido por un interino, tras nueve partidos sin victoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 10:10 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 10:16 AM.