Cruz Azul evalúa la salida de Nicolás Larcamón: reunión decisiva con la directiva

La directiva de Cruz Azul tiene programada una reunión para el día de hoy con el objetivo de definir el futuro de Nicolás Larcamón como director técnico. Según fuentes citadas por el periodista Ike Carrera en su cuenta de X, la junta determinará si el entrenador argentino termina el actual Clausura 2026 o si se nombra a un interino de inmediato, después de la molestia generada por el empate sin goles contra Querétaro.
El técnico argentino lleva a la Máquina una racha de nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria, lo que ha colocado al equipo en la cuarta posición de la tabla con 30 puntos. A pesar de la posibilidad de asegurar un puesto entre los primeros cuatro y garantizar una mejor posición de cara a la Liguilla, la ausencia de una idea clara de juego y los malos resultados han encendido las alarmas tanto en la directiva como entre los aficionados.
Larcamón asumió el cargo a mediados de 2025, tras la salida de Vicente Sánchez, quien había llevado al club al título de la Concachampions 2025. En su primer semestre, el entrenador argentino logró alcanzar las semifinales del torneo local, pero sus campañas en la Leagues Cup y la Copa Intercontinental fueron breves, lo que generó dudas sobre la consistencia del proyecto.
En la presente temporada, la situación se agravó con la eliminación en los cuartos de final de la Concachampions ante el LAFC, dejando al equipo sin opciones de pelear por el trofeo continental. La combinación de estos fracasos y la falta de triunfos en la liga ha llevado a la directiva a abrir una carpeta para buscar un nuevo director técnico de cara al Apertura 2026.
Si la reunión concluye con la salida de Larcamón, el club deberá nombrar a un interino que estabilice al plantel mientras se define un reemplazo definitivo. De mantenerse al mando, el técnico argentino tendría la responsabilidad de revertir la tendencia negativa y guiar a la Máquina hacia la Liguilla.